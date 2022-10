Giannis Antetokounmpo ha risposto alle critiche di Gilbert Arenas

Il mese scorso, poco prima di EuroBasket, avevano fatto discutere le parole di Gilbert Arenas su Giannis Antetokounmpo. L’ex giocatore degli Washington Wizards aveva detto che il greco “non capisce il basket, come essere grande, come migliorare”. Finora Giannis non aveva mai commentato quelle parole, ma lo ha fatto parlando col Milwaukee Journal Sentinel ora che è tornato negli States per la stagione NBA.

Antetokounmpo come al solito non è stato rancoroso nella sua risposta, ma non si è risparmiato una frecciatina:

Se mi hanno dato fastidio le sue parole? Non voglio mentire, mi fanno venire voglia di lavorare ancora più duro. Ci penso quando torno a casa e non mi fanno dormire? Non necessariamente. Ma alla fine non so, quando avrò 45 o 50 anni magari sarò anche io un po’ pungente. Magari vedrò questi ventenni che guadagnano firmando contratti da 900 milioni di dollari in tre anni. Magari, non lo so, ma non penso. Sono grato per tutto ciò che dio mi ha dato, per i miei figli, i miei fratelli, la mia famiglia, le persone con cui lavoro. Sono grato e non penso che sarò mai così.