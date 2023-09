Simone Fontecchio inserito nel 2° miglior quintetto del Mondiale

Con la FIBA Basketball World Cup 2023, per la prima volta vengono assegnati i premi per il Miglior giocatore difensivo, il Miglior allenatore e l’All-Second Team in questa competizione per squadre nazionali maschili.

I riconoscimenti dell’All-Second Team vanno ad Arturs Zagars, Simone Fontecchio, Jonas Valanciunas, Nikola Milutinov e Franz Wagner.

La Lettonia aveva un nucleo molto affidabile, ma il suo 5° posto è impossibile da immaginare senza Arturs Zagars. Il loro grande basket di squadra è iniziato con il ventitreenne che ha guidato la Lettonia in alcuni quarti molto combattuti, con una media di 12,4 punti e 7,4 assist a gara. Ha messo la parola fine alla sua eroicità con una prestazione da record nella Coppa del Mondo: 17 assist e 0 turnover contro la Lituania.

Simone Fontecchio ha continuato a fare ciò che aveva iniziato a Tokyo 2020 e a FIBA EuroBasket 2022, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori marcatori al mondo. L’ala italiana ha registrato una media di 18 punti e 5,6 rimbalzi a partita e la sua prestazione da 30 punti nella vittoria in rimonta contro la Serbia è stata il suo principale capolavoro del torneo, che ha permesso all’Italia di raggiungere i quarti di finale.

Fonte: FIBA