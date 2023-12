Simone Pianigiani ai titolo di coda con l’Olimpia Lubiana

Vicinissimo alla fine il rapporto fra Simone Pianigiani e il Cedevita Olimpia Lubiana.

Il tecnico italiano sarebbe a un passo dal lasciare la panchina del club sloveno, stando a quanto riportano diversi media locali. Ieri il club ha annunciato che domani Pianigiani non allenerà la squadra nel match di Lega Adriatica con il Mega MIS, ufficialmente per motivi di salute. Per questo match lo sostituirà l’assistente Andrea Turchetto.

Probabile però, secondo i media sloveni, che Pianigiani non siederà più sulla panchina del club nato nel 2019 dalla fusione fra Olimpia Lubiana e Cedevita Zagabria. Sarebbe vicinissima una risoluzione consensuale del rapporto con corposa buonuscita per il coach senese, ingaggiato in estate con un contratto triennale. Il nodo del divorzio sarebbe proprio l’accordo sul buyout, visto l’ingaggio pesante del tecnico italiano.

Al suo posto, riferisce anche Sportando, sarebbe pronto Zoran Martic che ha già allenato a più riprese l’Olimpia e ha vinto il campionato sloveno da subentrante nel 2018. Con il suo arrivo verrebbe reintegrato anche Zoran Dragic, finito fino squadra. Ricordiamo che finora la formazione di Lubiana, con Pianigiani alla guida, non ha mai vinto in EuroCup (0-13 il record) ma è seconda in ABA Liga con 10 vittorie e 3 sconfitte, alle spalle della Stella Rossa ma davanti anche al Partizan.