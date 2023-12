Trieste si aggiudica il “derby” con Verona e chiude l’anno con una vittoria

PALLACANESTRO TRIESTE 2004 – TEZENIS SCALIGERA VERONA

88 – 85

(23-23; 20-25; 20-20; 25-17)

Al PalaTrieste andava in scena il derby tra Trieste e Verona, rispettivamente quinta e quarta forza del campionato del girone rosso della Serie A2. Due squadre ben costruite, che puntano dritte alla promozione ed unite nel tifo da un gemellaggio storico. Alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa, dopo una gara molto equilibrata e giocata a viso aperto da entrambi le compagini. Di seguito il recap del match.

Inizio di primo quarto molto equilibrato, tanto che a metà periodo siamo appena sul 10-9 per i padroni di casa, che si tengono avanti con Candussi e Reyes. Verona si affida, invece, ad Esposito per restare attaccata. Sul finale del periodo sono però gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco (19-23) grazie a Devoe e Stefanelli in grande spolvero, ma Trieste riprende gli ospiti nel finale per marito di un ottimo Brooks Il quarto si chiude così in parità sul 23-23. Nel secondo periodo Campogrande è compagni volano subito sul +5, mentre la Tezenis arranca per le maglie strette dei padroni di casa. Candussi e Filloy allungano anche 35-25, ma Esposito e Murphy riportano in un lampo il match in parita. Deangeli ci prova, ma Stefanelli e compagni tornano avanti di cinque, così Verona chiude avanti 48-43 il primo tempo.

Al rientro in campo Penna e Udom piazzano subito il +12 per la Tezenis. Trieste ci prova con Brooks ma ora sono maglie gialloblù ad essere ben strette e gli ospiti mantengono il controllo 59-50. Ruzzier e ancora Brooks reagiscono con rabbia, ma il punteggio anche alla fine del terzo periodo sorride ancora alla Tezenis (63-68). Nell’ultimo quarto i padroni di casa tentano subito la rimonta, ma Murphy e i suoi si tengono a distanza. Tocca cosi a Reyes prendere per mano Trieste che si porta fino al –1. Verona non molla, tiene botta, ma poi subisce i liberi decisivi di Filloy, per il +2 giuliano che cambia volto alla gara. Devoe non ci sta e i gialloblu restano in partita, tenendosi vicino ai padroni di casa. Lo sprint decisivo lo danno ancora Reyes e Filloy che permettono a Trieste di allungare sul finale e chiudere il match con una vittoria. L’incontro termina così 88-85.

PALLACANESTRO TRIESTE 2004: Bossi 5, Filloy 10, Rolli ne, Reyes 12, Deangeli 7, Ruzzier 15, Camporeale ne, Candussi 10, Vildera 6, Ferrero 0, Brooks 20;

TEZENIS SCALIGERA VERONA: Stefanelli 12, Morati ne, Gazzotti 7, Gajic 0, Devoe 22, Esposito 16, Murphy 13, Penna 5, Udom 10, Bartoli 0;