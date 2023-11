Simone Pianigiani vince contro il Partizan, ma in conferenza stampa si INFURIA con un giornalista

Simone Pianigiani da questa stagione è tornato su una panchina europea, in Slovenia al Cedevita Olimpija Ljubljana. Nel weekend la squadra slovena ha conquistato un importante successo in ABA League sul Partizan Belgrado, 95-91, la sesta vittoria in 8 incontri in questa competizione, nella quale occupa al momento il secondo posto a pari-merito con Igokea e Buducnost, alle spalle della sola Stella Rossa.

Ma in conferenza stampa, nonostante il successo, Pianigiani è esploso contro un giornalista in particolare per alcune critiche che continuano ad arrivare dall’esterno, a causa dello 0-7 in EuroCup fino a questo momento.

Cosa volete che faccia? Devo segnare io tre tiri liberi? Siamo senza due point guard! Io non posso giocare, il mio lavoro è lavorare bene e costruire il progetto. Mi provocate, non devo dimostrare niente a nessuno. Sono qui solo per lavorare.

Il riferimento è all’1/4 ai liberi nei minuti finali dell’ultima partita persa in EuroCup contro il Cluj, 83-86.