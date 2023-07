Sky Sport continuerà a trasmettere la NBA

Nel giorno della celebrazione dei 20 anni di Sky, una grande novità per tutti gli appassionati di pallacanestro NBA. Grazie a un nuovo accordo pluriennale, la NBA continuerà a essere uno dei fiori all’occhiello dell’offerta di Sky Sport, con una programmazione fittissima da oltre 300 partite sul canale dedicato Sky Sport NBA, ormai punto di riferimento per il grande basket a stelle e strisce. In particolare, in arrivo sette partite live a settimana durante la regular season, inclusi gli ormai tradizionali appuntamenti in prime time di sabato e domenica con gli NBA Saturdays e NBA Sundays, e tutto il meglio dei play-in e dei playoff tra cui tutte le partite delle finali di conference e delle NBA Finals, queste ultime seguite in loco negli ultimi anni per dare la miglior copertura giornalistica possibile all’evento culmine della stagione NBA.

Oltre alle partite in onda, la copertura della NBA continua su Sky Sport 24 sia con gli highlights del meglio della notte che con la striscia quotidiana del pomeriggio condotta da Alessandro Mamoli e Francesco Bonfardeci, per non perdersi nulla della pallacanestro a stelle e strisce. E in più gli speciali e la programmazione h24 sul canale 209 Sky Sport NBA, dedicato interamente alle gesta di LeBron James, Steph Curry e tutti gli altri protagonisti della lega di Adam Silver.

Fonte: Sky Sport