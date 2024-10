Dopo il grave infortunio di Scottie Wilbekin, il Fenerbahce Istanbil ha deciso di entrare in trattativa con Skylar Mays e sta cercando di finalizzare l’accordo a breve, come riportato martedì da Bugra Uzar di Eurohoops.

Skylar Mays, 27 anni, giocherà per la prima volta in Europa dopo una lunga esperienza negli Stati Uniti tra NBA e G-League, allargando la sua carriera alla Turkish Airlines EuroLeague.

BREAKING: Fenerbahce Beko has advanced in taks with Skylar Mays and looking to finalize deal soon. More on @Eurohoopsnet & @EurohoopsTR pic.twitter.com/EXB1CDOhIo — Buğra Uzar (@bugrauzar24) October 15, 2024

Ricordiamo che in estate l’Olimpia EA7 Milano aveva contattato Skylar Mays ma lui aveva rifiutato la corte degli italiani però non ha detto no al Fenerbahce Beko Istanbul di Sarunas Jasikevicius.

Anche Gianmaria Vacirca aveva dichiarato che a giugno avevano provato a mettere sotto contratto la point guard americana ma, vista la sua volontà di giocare in NBA, hanno abbandonato la trattativa.

Negli ultimi quattro anni ha giocato 115 partite nella NBA tra Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers.

Stiamo a vedere come si comporterà in EuroLega e se non farà rimpiangere quel giocatore incredibile chiamato Scottie Wilbekin. Solo il tempo ce lo dirà.

Leggi anche: Pinkins via da Scafati? Nello Longobardi: “Boutade di qualcuno sotto effetto di ALCOOL”

Dante Calabria e quel siparietto con Rowan Sr: imposto l’ingresso in campo del figlio Maverick?