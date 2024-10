Rissa Bryant – Biberovic, le decisioni dell’EuroLega

Arrivano le decisioni della giustizia sportiva su Elijah Bryant e Tarik Biberovic. I due si sono azzuffati durante il derby turco di EuroLega tra Efes e Fenerbahce.

Per entrambi in arrivo una giornata di squalifica, confermata nonostante il ricorso in appello delle due società. Entrambi salteranno le sfide del terzo turno che vedrà l’Efes contrapposto al Maccabi e il Fener contro la Stella Rossa. Ammende di importi diversi per i due giocatori: 10.000 euro di multa per Bryant (che aveva provato a professare la sua innocenza via social) e 5.000 per Biberovic.

Il centro dell’Efes, Vincent Poirier, ha ironizzato sul diverso ammontare delle sanzioni.