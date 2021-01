Solo Michael Jordan aveva fatto meglio di Zion Williamson nelle prime 40 partite in NBA

L’ala dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson, è entrata ancora una volta nella storia dell’NBA: infatti ha totalizzato la sua 31a partita da almeno 20 punti in carriera contro i Milwaukee Bucks. Ha attualmente pareggiato il dato di David Robinson dei San Antonio Spurs per il secondo posto assoluto nelle prime 40 partite da professionista, solo dietro la leggenda dei Chicago Bulls, Michael Jordan, che è in testa con 34, secondo ESPN Stats and Info.

Zion Williamson has his 31st career 20-point game, that’s tied with David Robinson for the 2nd-most within a player’s first 40 career games since the NBA-ABA merger in 1976-77.

Only Michael Jordan had more (34). pic.twitter.com/c0UdcAvuWD

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 30, 2021