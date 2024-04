“Sono il GOAT!”: LeBron James risponde al trash talking del figlio Bryce

Sono giornate di relax in casa James prima della serie che vedrà LeBron e i Los Angeles Lakers contrapposti di nuovo ai Denver Nuggets. In un video postato da Bryce James, il secondogenito di LBJ, sui propri social, si vede come la superstar giallo-viola abbia risposto alle provocazioni dello stesso Bryce nel giardino di casa. Sfidato a segnare dalla lunga distanza da suo figlio, LeBron ha infilato più tiri “solo retina”, indossando delle semplici ciabatte.

“Perché fai così? Io sono fatto per questo, è questo ciò che faccio. Sono il GOAT: G, O, A, T! Smettila di scherzare con me” ha urlato LeBron, prima che il figlio rispondesse con tiro fuori misura tra le risate generali.