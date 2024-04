Ben McLemore continuerà a giocare in Spagna nonostante le accuse di stupro

Qualche settimana fa Ben McLemore era volato negli Stati Uniti e lì era stato arrestato, con diverse accuse riguardo crimini sessuali, tra cui quella di stupro. Il giocatore, che in questa stagione aveva prima firmato per l’AEK Atene ed è poi passato al Rio Breogan, è stato successivamente rilasciato su pagamento di una cauzione da 50.000 dollari, in attesa del processo. Chi si aspettava però che la stagione di McLemore fosse finita qui si sbagliava: l’americano è tornato in Spagna nelle scorse ore e terminerà la stagione col Rio Breogan.

Il club ha annunciato che il giudice ha dato a McLemore la possibilità di spostarsi anche con passaporto, permettendogli quindi di continuare a giocare in Europa. Il Rio Breogan ha anche precisato che l’atleta sta collaborando con la giustizia per chiarire la propria situazione. Infine, nel comunicato è stato scritto che “il club ha sempre espresso e ribadisce l’assoluto rifiuto di qualsiasi forma di violenza, rifacendosi però al concetto di presunzione di innocenza”.

Pochi giorni dopo l’arresto, Ben McLemore aveva pubblicato una propria nota in cui non negava di aver avuto rapporti sessuali con la donna in questione, ma affermava che essa fosse stata consenziente. Si tratta di fatti datati, risalenti all’ottobre 2021 quando il giocatore indossava la maglia dei Portland Trail Blazers.

Nella sua stagione al Rio, McLemore sta mantenendo 13.7 punti di media: la sua presenza sarà importante nella lotta salvezza, visto che il penultimo posto dista soltanto una partita.