“Sono un cervello di uccello”, la frecciatina di Joe Mazzulla a Kendrick Perkins

L’allenatore dei Boston Celtics, Joe Mazzulla, è tipicamente percepito come uno stoico, ma è certo che in lui ribolle un lato selvaggio. Martedì Mazzulla si è assicurato di scatenarlo a spese del campione del 2008 e attuale analista di ESPN Kendrick Perkins.

Prima che i C’s sconfiggessero gli Indiana Pacers per 129 a 124, migliorando il proprio record stagionale di 37-11, l’allenatore ha deciso di divertirsi in modo estemporaneo.

“Joe Mazzulla è salito sul podio, si è seduto e ha subito elencato gli infortuni (Al Horford e Luke Kornet sono stati entrambi messi da parte)”, ha raccontato Justin Turpin di WEEI su X. “Un giornalista gli ha chiesto scherzosamente il suo parere da ‘medico’ sugli infortuni, alché Mazzulla ha risposto: ‘Sono un cervello di uccello, sai che non posso farlo’, in risposta a Perk”.

L’osservazione è in risposta ai commenti fatti da Kendrick Perkins all’inizio del mese a NBA Today che ha spiegato che ci sono due versioni di Mazzulla per questi Boston Celtics. La prima enfatizza la strategia del tiro da 3 punti e sembra brillante quando le conclusioni vanno dentro. La seconda, secondo il centro ormai ritirato, non contiene un’abbondante dose di intelligenza.

"You wonder, if you take his brain out and you put it in a bird, the bird is gonna start flying backwards," – Kendrick Perkins on Celtics head coach Joe Mazzulla.

"You know why I say that?"

Not sure we do, Perk. pic.twitter.com/BLuvdUYRjK

