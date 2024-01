Virtus Bologna, vincere a Barcelona per CONSOLIDARE il 2° posto

La Virtus Bologna al momento si trova al 2° posto in EuroLega al pari con il Barcelona ma questa sera può allungare sui catalani ed essere seconda in solitaria, forte anche del potenziale doppio scontro diretto a favore contro i blaugrana.

Ricordiamo infatti che le VuNere avevano vinto alla Virtus Segafredo Arena il match di andata per 80 a 75 con un grandissimo Iffe Lundberg. Il Barça non sta vivendo un grandissimo momento di forma perché arriva da 2 sconfitte di fila, una delle quali contro l’Olimpia EA7 Milano al Mediolanum Forum di Assago proprio settimana scorsa.

C’è però da dire che nemmeno gli italiani stanno benissimo, vista la sconfitta a Istanbul contro il Fenerbahce. In quella gara però mancavano sia Marco Belinelli sia Tornik’e Shengelia. L’ex San Antonio Spurs sicuramente sarà in campo a Catalunya, mentre per il georgiano c’è uno spiraglio perché è tra i convocati, anche se non è ancora al meglio. Ci immaginiamo che Shengelia verrà impiegato ma con il contagocce, magari per una dozzina di minuti, visto anche il doppio turno contro il Partizan, in una Segafredo Arena già sold out. Possibile/probabile anche il recupero di Ognjen Dobric.

Vincere stasera a Barcelona è veramente fondamentale per la Virtus Bologna perché, in caso di sconfitta, quelle dietro sarebbero a meno di un passo. Da italiani ci auguriamo un successo dei bianconeri e il consolidamento del 2° posto in classifica!

