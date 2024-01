“È una s***nzata!”, DeMarcus Cousins CRITICA la richiesta di giocare almeno 65 gare per poter vincere l’MVP

Un argomento di conversazione che ha invaso i circoli NBA negli ultimi tempi a causa delle recenti assenze del centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid è quello delle nuove regole della lega in materia di eleggibilità per i premi di fine stagione. Se Embiid salterà solo qualche altra gara, la stella dei 76ers non potrà vincere il suo secondo MVP consecutivo, anche se le sue statistiche suggerirebbero che dovrebbe essere il favorito. Questa regola nell’assegnazione dell’MVP non piace a DeMarcus Cousins.

La modifica della regola fa parte di uno sforzo dell’NBA nella scorsa stagione per ridurre il load management e le partite di riposo e incentivare le sue stelle a giocare di più. Una persona che non è un grande fan dell’idea in questione sull’MVP è l’ex stella dei Sacramento Kings, DeMarcus Cousins, che ha recentemente partecipato al “Bully Ball Podcast with Rachel and Boogie” per esprimersi sulla modifica della regola.

“Penso che sia una vera e propria s***nzata. Penso anche che sia uno spostamento della colpa quando si tratta di qualcosa che ha creato la Lega. Ne ho parlato la settimana scorsa quando ho parlato di analisi e di come questi nerd stiano incasinando il gioco. Sono convinto di questa affermazione e il motivo è che gli analitici sono il motivo per cui il load management è entrato nel gioco. Hanno introdotto la gestione del carico perché pensavano che le analisi dimostrassero che avrebbe aiutato a prevenire gli infortuni dei giocatori del campionato. Ora quella regola è stata manipolata, è stata sfruttata e adesso si sta cercando di mettere un cerotto su una ferita che la lega ha creato”.

