Steph Curry vs Sabrina Ionescu: quando e come si affronteranno nella gara di triple all’All-Star Weekend

Il palcoscenico è pronto per la prima sfida da 3 punti tra NBA e WNBA: la point guard dei Golden State Warriors, Steph Curry, affronterà la stella dei New York Liberty, Sabrina Ionescu, in una gara da 3 punti durante l’NBA All-Star Saturday al Lucas Oil Stadium di Indianapolis.

La lega ha annunciato che la gara uno contro uno si svolgerà dopo la gara NBA da 3 punti e prima della conclusione della serata con lo Slam Dunk Contest. Curry utilizzerà palloni NBA e tirerà dalla distanza NBA, mentre Ionescu tirerà dalla distanza WNBA con palloni WNBA.

Le due stelle della pallacanestro hanno avuto un certo botta e risposta dopo che Ionescu aveva inizialmente sfidato il leader di tutti i tempi dell’NBA nel tiro da 3 punti dopo aver stabilito il record della competizione WNBA con 37 punti lo scorso luglio. Curry condivide il record NBA di 31 punti con l’astro nascente Tyrese Haliburton. La Ionescu lo ha superato, realizzando tutti i tiri tranne due nel suo turno finale da record.

Le voci sono iniziate la scorsa settimana dopo che Steph Curry ha accennato a sfidare Sabrina Ionescu mentre era microfonato durante una partita degli Warriors. A poco più di due settimane dall’NBA All-Star Weekend, la competizione è ufficialmente fissata e il mondo del basket potrà vedere per la prima volta “Stephen vs Sabrina”.

