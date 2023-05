Sospiro di sollievo per l’Efes: nulla di grave l’infortunio di Vasilije Micic

Affrontando una situazione insolita considerando gli ultimi anni e le presenze consecutive alle Final Four di Turkish Airlines EuroLeague, l’Anadolu Efes si si sta concentrando sulla vittoria del campionato in questo finale di 2022-23.

In aggiunta a una lunga lista di infortuni dell’Efes durante la stagione, Vasilije Micic si è fatto male al ginocchio nella penultima partita della BSL Regular Season turca ieri, martedì. Nonostante l’uscita anticipata, la sua squadra ha sconfitto il Fenerbahce Beko e probabilmente si dirigerà verso la terza testa di serie prima dei playoff.

Concludendo il doppio girone all’italiana della stagione regolare, la squadra di Ergin Ataman farà visita allo Yukatel Merkezefendi e alla Pamukkale University Arena domenica. Micic non giocherà, ma dovrebbe tornare in campo tra 7-10 giorni, come ha fatto notare il suo agente Misko Raznatovic in un post condiviso su Twitter. Confermando il calendario, Vasilije Micic sarà in campo con l’Efes nella caccia alla vittoria del campionato nazionale a un certo punto dei playoff.

Injury of Vasilije Micic is not that serious!!! He will be back on the court in 7 to 10 days!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 17, 2023

Micic, 29 anni, ha chiuso con 15,4 punti, 4,5 assist e 2,0 rimbalzi a partita nella Regular Season. In EuroLeague, ha segnato una media di 16 punti, 5.4 assist, 3.2 rimbalzi e 0.9 palle rubate a gara.

