Victor WEMBANYAMA PIGLIA TUTTO: MVP, DPOY e miglior giovane della LNB

Dopo aver scoperto che probabilmente finirà per giocare con i San Antonio Spurs in NBA, dato che la franchigia texana avrà la prima scelta assoluta nel Draft NBA del 2023, Victor Wembanyama scrive la storia diventando il più giovane MVP nella storia della LNB, la Serie A francese.

Con una media di 21,6 punti e 10,4 rimbalzi a partita in LNB, ha spinto la squadra di Vincent Collet al 2° posto in classifica. Ha anche ricevuto i seguenti premi: miglior marcatore, miglior difensore, miglior difensore e miglior giovane della LNB 2022-23.

Victor Wembanyama e Bil oulogne-Levallois Metropolitans 92 inizieranno i playoff LNB il 21 maggio contro Cholet. Per questo motivo non parteciperà alla NBA Draft Pre-Combine del 2023.

Meilleur marqueur.

Meilleur contreur.

Meilleur défenseur.

Meilleur jeune. Et MVP … 🐐 Saison historique pour Victor Wembanyama 🇫🇷#BetclicELITE #TrophéesLNB pic.twitter.com/IdCn3qYZjU — LNB (@LNBofficiel) May 17, 2023

Victor Wembanyama ha davvero fatto il fenomeno quest’anno in Francia e il premio di MVP della regular season è il giusto premio.

Stiamo a vedere se davvero i San Antonio Spurs punteranno sul fenomeno francese come prima scelta assoluta al prossimo Draft. Di certo possiamo dire che, chiunque punterà su di lui, farà un’affare. Probabilmente non è mai esistito un giocatore come Wemby e siamo certi che rivoluzionerà il basket con il suo gioco.

Leggi anche: Draymond Green: “Se non avessi tirato il pugno a Poole adesso saremmo ancora in corsa per il titolo”