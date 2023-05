I Golden State Warriors sono usciti al secondo turno dopo una prestazione deludente contro i Los Angeles Lakers e ora sembra che il direttore generale, Bob Myers, possa essere il primo grande pezzo degli Warriors a lasciare la struttura.

Si dice che gli Warriors si stiano “preparando alla possibilità che Myers possa abbandonare la società”, secondo il giornalista Shams Charania di The Athletic.

Myers ha iniziato a far parte della franchigia per la prima volta nell’aprile 2011 e ha preso il ruolo di GM poco più di un anno dopo. Il direttore generale degli Warriors e presidente delle operazioni cestistiche ha vinto per 2 volte il premio di dirigente dell’anno NBA e l’architetto dei 4 titoli di campioni degli Warriors.

Charania ha aggiunto che Bob Myers e gli Warriors non hanno “colloqui sostanziali per l’estensione del contratto da mesi”.

Il rapporto di Shams fa eco su ciò che Marc Stein ha detto di recente su Myers. Secondo Stein, Myers potrebbe allontanarsi dal basket per almeno un anno per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Stein ha definito Myers “il Warrior più probabile a lasciare la battaglia”, includendo anche Jordan Poole, che è caduto in disgrazia con molti fan ma è stato recentemente definito un membro “fondamentale” della squadra da coach Steve Kerr.

Leggi anche: Draymond Green: “Se non avessi tirato il pugno a Poole adesso saremmo ancora in corsa per il titolo”