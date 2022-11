Spagna, i pre-convocati per le qualificazioni mondiali contro l’Italia

I campioni d’Europa in carica della Spagna affronteranno tra pochi giorni l’Italbasket, l’11 novembre a Pesaro (diretta su Rai 2), nella gara di apertura del secondo turno di qualificazioni per la FIBA World Cup 2023. Sarà una sfida impegnativa per gli Azzurri, che in caso di vittoria potrebbe davvero iniziare a sognare almeno un po’ il Mondiale. Sergio Scariolo ha scelto 16 giocatori in un roster preliminare che poi andrà ridotto a 12: mancano ovviamente i migliori, quelli che militano in EuroLega, così come probabilmente mancheranno all’Italia. Ci sono però ben 5 giocatori spagnoli che hanno vinto l’ultimo EuroBasket.

Sebastian Saiz, Jaime Fernandez, Dario Brizuela, Joel Parra e Alberto Diaz saranno le stelle della squadra spagnola, assoluta favorita del girone che comprende anche Georgia, Ucraina, Islanda e Paesi Bassi.