Charles Barkley: “Irving andava sospeso, la NBA deve punirlo”

Charles Barkley e Shaquille O’Neal, ieri sera a Inside The NBA su TNT, hanno parlato a lungo dell’ultimo caso Kyrie Irving, quello del tweet con cui la point guard dei Brooklyn Nets ha diffuso un “documentario” dai tratti anti-semiti. Entrambi hanno condannato le azioni di Kyrie: Shaq chiamandolo “un idiota”, Barkley dichiarando che la NBA avrebbe dovuto sospenderlo per almeno qualche partita.

In particolare Barkley ha sottolineato come il commissioner Adam Silver sia ebreo e ha sottolineato casi simili, come quello di Anthony Edwards durante la offseason. Il giocatore dei Timberwolves aveva insultato sui social alcuni membri della comunità LGBTQ+, ma anche in quel caso non c’è stata una punizione da parte della NBA.