Spagna, lista di convocati per gli Europei con tantissime assenze

Dopo una estate di polemiche per la naturalizzazione di Lorenzo Brown, la Spagna ha diramato la sua prima lista di convocati per gli Europei.

Sergio Scariolo deve rinunciare a tantissimi giocatori, a partire dall’infortunato Nikola Mirotic per arrivare ad Alex Abrines (fra i più critici riguardo la convocazione di Brown), Victor Claver, Pierre Oriola, Ricky Rubio, Giullem Vives, oltre ai fratelli Gasol e a Sergio Rodriguez che hanno dato l’addio alla Roja.

Nel roster spiccano i fratelli Hernangomez e la coppia di veterani del Real Madrid, Sergio Llull – Rudy Fernandez. Inclusi nella lista Usman Garuba e Alberto Abalde che però non sono sicuri della loro presenza a causa di problemi fisicia.

Gli spagnoli si ritroveranno fra due giorni a Madrid per iniziare la preparazione. A disposizione di Scariolo uno staff di ben sei assistenti. Esordio assoluto per Brown e i due campioni d’Europa Under 20 Juan Nunez e Hector Alderete.

Alberto Abalde (Real Madrid)

Héctor Alderete (Movistar Estudiantes)

Jonathan Barreiro (Unicaja Baloncesto)

Darío Brizuela (Unicaja Baloncesto)

Lorenzo Brown (Unics Kazan)

Quino Colom (AEK)

Alberto Díaz (Unicaja Baloncesto)

Jaime Fernández (Unicaja Baloncesto)

Rudy Fernández (Real Madrid)

Usman Garuba (Houston Rockets)

Fran Guerra (Lenovo Tenerife)

Juancho Hernangómez (Utah Jazz)

Willy Hernangómez (New Orleans Pelicans)

Sergio Llull (Real Madrid)

Xabi López-Arostegui (Valencia Basket)

Juan Núñez (Real Madrid)

Joel Parra (Joventut Badalona)

Jaime Pradilla (Valencia Basket)

Sebas Saiz (Alvark Tokyo)

Miquel Salvó (Gran Canaria)

Yankuba Sima (Baxi Manresa)

Santi Yusta (Casademont Zaragoza)