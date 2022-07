Fontecchio-Jazz: The Athletic spiega perché Utah crede in lui

Simone Fontecchio agli Utah Jazz ha impressionato tutti ma non i giornalisti di The Athletic, che hanno spiegato perché si è fatto questo matrimonio.

Il suo percorso verso i Jazz

Il CEO di Utah, Danny Ainge, segue da tempo Fontecchio e lo ha persino fatto allenare alcuni anni fa quando era ai Celtics.

Perché i Jazz lo hanno firmato? Le fonti dicono che pensavano semplicemente che fosse il miglior free agent rimasto disponibile. Questo è un grande elogio visto che Fontecchio non ha giocato una partita NBA. E se i Jazz finissero per scambiare alcuni dei loro veterani, o Donovan Mitchell, Fontecchio potrebbe finire per avere un ruolo significativo nelle rotazioni di Will Hardy.

Alla fine per i Jazz non costa molto scommettere su Fontecchio. Gli hanno offerto un contratto biennale. È sufficiente monitorare i suoi progressi, vedere se riesce ad adattarsi al gioco NBA e vedere quanto ci sta effettivamente a questo livello. Otto anni fa, Utah ha firmato un potenziale giocatore poco più che venticinquenne, un’ala tuttofare. Joe Ingles ha avuto una bella carriera nell’NBA.

Ora, Ingles è probabilmente un caso raro, e forse anche unico. Non capita spesso che una squadra porti dentro un ragazzo che era stato tagliato nel training camp dai Los Angeles Clippers. Ma Fontecchio non deve diventare una delle prime 10 ali piccole del campionato ed è qui che Ingles ha raggiunto il picco con i Jazz. Se si dimostra capace di avere veri minuti di rotazione, diventa un furto per il prezzo al quale Utah lo ha firmato.

Perché firmarlo ora?

C’è una possibilità che i Jazz diano grandissimo spazio ai giovani ragazzi, scambino la maggior parte dei loro veterani entro la trade deadline di febbraio e provino a perdere quante più partite possibili in previsione del Draft NBA del 2023.

Anche se lo fanno, ci deve essere un certo equilibrio. Non puoi avere uno spogliatoio di ragazzini. Hai ancora bisogno di alcuni adulti. Più che altro perché è il primo anno di Hardy come capo allenatore dove riguarderà il ristabilimento della cultura della squadra che i Jazz hanno goduto per così tanto tempo e la cultura che si è allontanata da loro la scorsa stagione. In tal senso, Fontecchio ha un senso.

Inoltre, i Jazz vorrebbero ricostruire rapidamente. Se Fontecchio dimostra di saper giocare, Utah ha improvvisamente un pezzo del puzzle. Se non può, i Jazz non hanno scialacquato molti soldi.

Cosa fa bene?

Uno dei motivi per cui Fontecchio vale la pena dare un’occhiata: è una grande ala piccola, il tipo di giocatore che ogni squadra cerca. Ha molto più atletismo di fascia alta di quanto la maggior parte gli attribuisca. Può battere l’uomo, passare e tirare. Ha tirato con il 41% da 3 punti la scorsa stagione.

Quel tipo di profilo, almeno offensivamente, si traduce tipicamente nell’NBA, soprattutto quando Fontecchio vedrà più spazio e giocherà in un sistema che consente più possessi di quelli che di solito si vedono al di là dell’Oceano. È abbastanza versatile da giocare da ala forte in formazioni più piccole. Maneggia la palla abbastanza bene da scivolare nel ruolo di guardia tiratrice. Può eseguire pick-and-roll. È un giocatore offensivo versatile a tutto tondo. È uno dei motivi per cui è stato a lungo considerato uno dei migliori potenziali clienti che non giocano nella NBA.

In cosa può migliorare?

È un difensore competitivo. Resta da vedere se si svilupperà in un vero e proprio buon difensore a livello NBA o in un difensore che può reggere nello spazio.

Più che altro, è qui che probabilmente viene decisa la sua adattabilità con l’NBA. È ragionevole presumere che Fontecchio sarà almeno giocabile in modo offensivo. Ma può resistere in difesa? Questa è la domanda più grande a cui deve rispondere. Se la risposta è sì, è logico che possa avere una carriera lunga e di successo in campionato. Se la risposta è no, il percorso verso il successo NBA per Fontecchio diventa più difficile da immaginare.

Fitta bene?

È difficile da dire, semplicemente perché questo roster non è finito e può cambiare radicalmente da qui all’inizio del ritiro. Ma se è il roster che esiste ora? Bene. I Jazz non hanno molti attaccanti. Fontecchio è probabilmente l’ala piccola più pura della squadra a questo punto.

I fan dei Jazz non dovrebbero aspettarsi che il roster rimarrà così com’è. Ma la firma di Fontecchio è anche un esempio di come i Jazz vogliano allargarsi sul perimetro. Pensavano di essere troppo piccoli, lenti e poco atletici la scorsa stagione. Questo è qualcosa che volevano correggere in questa offseason e sono stati in grado di trovare un grande giocatore di perimetro come Fontecchio.

