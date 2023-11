SPROFONDO (BIANCO)ROSSO! L’EA7 Milano perde malamente anche a Scafati

Givova Scafati – Olimpia EA7 Milano 77-68

(21-20; 20-16; 21-16; 15-16)

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ha perso la sua 3a gara in 7 match disputati, questa volta in casa della Givova Scafati. I campani hanno condotto per tutto il match grazie a capitan Riccardo Rossato e al grande ex di giornata, Alessandro Gentile, ex capitano dell’Olimpia, che festeggia con un grandissimo successo il suo 31° compleanno.

Il match ha avuto sempre e solo un padrone: la Givova Scafati. L’Olimpia non è riuscita nemmeno in un possesso a mettere la testa davanti, nonostante sia arriva più e più volte a un possesso di distanza. All’intervallo lungo i padroni di casa conducono 41 a 36 grazie alla schiacciata di Gerald Robinson e a un eccellente Rossato, che sta vivendo finora un’ottima annata con molti minuti in campo.

Nella ripresa la situazione non cambia e, anzi, Scafati dilaga, con l’Olimpia EA7 Milano che non riesce mai a piazzare un break, nonostante il solito eccellente Nikola Mirotic che chiuderà quasi in doppia doppia: 19 punti e 9 rimbalzi. Nel secondo tempo sale in cattedra Ale Gentile, che viene giustamente nominato MVP del match con una performance 15+8. Mica male per l’ex capitano delle Scarpette Rosse che vuole riconquistare la Nazionale dopo anni lontano dalla maglia Azzurra. Alla fine la Givova Scafati del canturino Pino Sacripanti ha saputo imporsi 77 a 68 su una Milano estremamente in crisi in campionato, che vede lontanissimo il primo posto in classifica.

Scafati: Sangiovanni NE, Gentile 15+8r, Mouaha NE, Pinkis 6, De Laurentiis 0, Rossato 13, Logan 6, Robinson 13, Rivers 10, Nunge 6, Pini 0, Strelnieks 8. All. Stefano Sacripanti.

Milano: Lô 9, Poythress 15, Bortolani 3, Tonut 6, Melli 2, Kamagate 2, Ricci 0, Flaccadori 6, Hall 2, Caruso NE, Shields 4, Mirotic 19+9r. All. Ettore Messina.

