Steph Curry SNOBBATO tra i titolari dell’All Star Game: la sua reazione

Nelle scorse ore la NBA ha reso noti i due quintetti titolari che si sfideranno nell’All Star Game del prossimo 18 febbraio ad Indianapolis. Tra i 5 giocatori scelti per la Western Conference non figura però Steph Curry, al quale sono stati preferiti Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander. Per la prima volta dopo 9 anni consecutivi (quando era sano fisicamente), la superstar dei Golden State Warriors non partirà quindi in quintetto nella partita delle stelle, anche se ha ottime chance di finire tra le riserve.

Ovviamente a Curry è stato chiesto un parere su questa esclusione, dopo il match perso di misura ieri notte contro Sacramento:

Ci sono due giocatori che stanno giocando in modo incredibile, Luka e Shai. Se lo meritano. Spero di essere in Indiana comunque, in qualsiasi veste, ma riuscire a farlo ancora è sempre una sfida. Non puoi mai dare per scontato quanto sia difficile essere riconosciuti come All Star ogni anno.

Steph Curry sarà sicuramente presente all’All Star Weekend: è infatti in programma una sfida nel tiro da tre punti tra lui e Sabrina Ionescu, sua amica e star delle New York Liberty in WNBA.