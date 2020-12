Steph Curry paragona James Wiseman a un cucciolo: ecco la reazione del rookie

I Golden State Warriors hanno finalmente potuto dare una prima occhiata alla loro scelta in lottery al draft NBA di quest’anno poiché James Wiseman è stato in grado di unirsi ai Dubs per la sua prima sessione di allenamento questa settimana.

Apparentemente, la seconda scelta assoluta di quest’anno aveva troppa energia che il compagno di squadra Stephen Curry lo ha paragonato all’essere un cucciolo eccitato che viene fatto uscire dalla sua gabbia.

Sebbene essere paragonato a un cucciolo potrebbe non essere la recensione più lusinghiera, Wiseman è tutto incentrato su questo. Il diciannovenne sta cercando di portare a casa tutto quello che può dai suoi compagni più esperti.

“Quell’analogia è stata davvero fantastica perché ero dappertutto durante il mio primo allenamento”.

Ci sono molte aspettative su di lui, ma è nuovo nell’ambiente NBA e la curva di apprendimento non è sempre facile. Ciò che è positivo per gli Warriors è che l’energia di Wiseman è più che evidente e ora è solo questione di incanalarla nel modo giusto.

“Ho molta voglia di fare. La prima partita ero dappertutto e Draymond Green e Steph Curry dovevano dirmi ‘Calmati, rookie’, ma sto solo portando quell’energia alla squadra e sto solo cercando di imparare tutto il più in fretta possibile”.

Il prodotto di Memphis è destinato ad avere un ruolo enorme nella sua prima stagione per gli Warriors. Avere un due volte MVP come Stephen Curry e un cinque volte membro del team All-Defensive come Draymond Green nel suo orecchio dovrebbe sicuramente aiutarlo a diventare la superstar che tutti si aspettano.

Fonte: NBC Sports

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.