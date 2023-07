Steph Curry sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024? Ecco la sua risposta

La superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, ha già giocato per la Nazionale degli Stati Uniti, vincendo due medaglie d’oro nella Coppa del Mondo FIBA ma non ha mai vinto le Olimpiadi.

Con la sua carriera prossima alla fine, i Giochi Olimpici di Parigi del 2024 potrebbero essere l’ultima possibilità per lui di conquistare l’ambito oro olimpico. Alla domanda se giocherà per Team USA la prossima estate, Curry ha espresso la sua volontà di farlo per il coach di Team USA, Steve Kerr, per il quale gioca anche con Golden State.

“Questo è l’unico pezzo di un curriculum che all’allenatore piace sempre scherzare che non ho. Sta già reclutando per la prossima estate. Tiferò per i ragazzi nei Campionati del mondo di quest’anno, nella Coppa del mondo. Rappresenteranno bene gli Stati Uniti e porteranno a casa l’oro”, Curry ha parlato del prossimo torneo su NBA Today di ESPN.

“Non ho idea di come sarà la prossima estate. È ovviamente un bonus extra che Coach Kerr stia guidando quella carica. Mi piacerebbe giocare per lui in qualsiasi giorno della settimana, quindi vediamo come va nell’estate ’24” ha detto la point guard superstar.

Could we see Steph on Team USA next year in the 2024 Olympics? 🏅👀 pic.twitter.com/kFM0aElmdK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 17, 2023

