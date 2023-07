Olimpia Milano: cambio di rotta, Kevin Pangos confermato

Dopo il pesante addio di Shabazz Napier, l’Olimpia Milano sembra aver deciso di intraprendere un cambio di rotta, guardando un po’ anche in casa: come scrive “La Gazzetta dello Sport” questa mattina, infatti, i biancorossi sembrano intenzionati a proseguire con Kevin Pangos in cabina di regia (l’ex Zenit ha contratto fino al giugno 2024).

Despite past challenges & departure rumors, Kevin Pangos could remain with Olimpia Milano, Im told. The non-renewal of Shabazz Napier might reshape the team, hinting at a future line-up with Pangos, Maodo Lo & Diego Flaccadori pic.twitter.com/z7ySafOVmE

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) July 18, 2023