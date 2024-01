Andrew Bogut CRITICA la difesa NBA e parafrasa il motto di Trump

La scorsa settimana l’NBA è stata costellata di prestazioni storiche ad alto tasso di punteggio, con quattro giocatori, Luka Doncic, Joel Embiid, Devin Booker e Karl-Anthony Towns, che hanno tutti superato la barriera dei 60 punti. In effetti, Doncic ed Embiid hanno entrambi segnato più di 70 punti, con il primo che ha realizzato 73 punti con un’efficienza senza precedenti. Tuttavia, mentre la maggior parte dei tifosi ha apprezzato queste esplosioni di punteggio, alcuni veterani di questo sport, tra cui l’ex centro dei Golden State Warriors, Andrew Bogut, ritengono che l’apparente mancanza di difesa sia una grande preoccupazione per l’NBA.

Postando sul suo account ufficiale di X, l’ex campione degli Warriors si è detto d’accordo con Brian Windhorst di ESPN sul fatto che la lega deve dare ai difensori più spazio per giocare una difesa più fisica. Inoltre, Bogut ha espresso la sua frustrazione per il fatto che lo stato attuale della NBA e persino della NBL in Australia gli rende difficile guardare le partite.

“Le partite della stagione regolare dell’@nba sono difficili da guardare attualmente. Anche la @NBL sta cadendo nella trappola del ‘punteggio alto è quello che vogliono i fan’. Le partite FIBA che superano costantemente i 100 punti sono eccessive. Rendiamo di nuovo grande la difesa!”, ha scritto Andrew Bogut.

— Andrew Bogut (@andrewbogut) January 29, 2024