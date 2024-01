L’Italbasket ha appena diramato la lista dei convocati di Pozzecco per la doppia sfida di qualificazione a Eurobasket 2025 e Darius Thompson ancora non figura tra i convocati.

Gianni Petrucci ha spesso rilasciato dichiarazioni contraddittorie sull’approdo in maglia azzurra dello statunitense con passaporto italiano. Dopo il cambio di rotta di Banchero, l’Italbasket aveva puntato su Darius come profilo di oriundo da tesserare in vista del mondiale estivo, ma ritardi burocratici nel rilascio del passaporto avevano fatto sfumare questa possibilità. Successivamente il presidente FIP ha manifestato diffidenza nel percorrere la strada delle naturalizzazioni per accrescere il livello tecnico del roster ItalBasket, dichiarando “Ci sono persone che solo nel titolo e nella dizione hanno affetto per l’Italia, ma poi la realtà è diversa. Quando si porta una maglia la si deve amare. Darius Thompson è un esempio. Le naturalizzazioni, sia al maschile che al femminile, non saranno il futuro delle Nazionali” .

Tuttavia, negli ultimi mesi ci sono stati nuovi tentativi di avvicinamento tra l’Italbasket e Thompson, e il discorso resta apertissimo.

E’ risaputo che in queste situazioni gioca un ruolo fondamentale soprattutto la volontà del club di EuroLega di lasciar partire i suoi giocatori per gli impegni con le nazionali, e potrebbe dunque esserci stato un veto implicito di Efes che non si vuol privare di un giocatore così importante nel cuore della stagione.

Il dato certo è che Thompson garantirebbe agli azzurri un notevole salto di qualità. Si tratta di un giocatore molto performante in termini di produzione offensiva e creazione di gioco, oltre a vantare già un buonissimo bagaglio di esperienza europea.

I naturalizzati sono importanti

La crescita del basket italiano deve partire dalle fondamenta, e in questa direzione la fiducia finora concessa a giovani come Spagnolo, Procida e il novellino Bortolani sono un punto di partenza. Ma bisogna anche adeguarsi ai contesti. La prassi delle naturalizzazioni è un’arma sfruttata da diverse nazionali per puntellare i roster con giocatori di livello. I francesi non stanno riflettendo troppo sulle origini camerunensi di Joel Embiid per portarlo in canotta blu, né tantomeno gli spagnoli si sono fatti grossi scrupoli a naturalizzare e convocare Lorenzo Brown. Continuando con Randolph in canotta slovena, K.A. Towns con la Repubblica Dominicana ed Eric Gordon con le Bahamas.

Thompson sarebbe un gran colpo e bisogna fare di tutto per portarlo in canotta azzurra!

Leggi anche: ItalBasket, Pozzecco annuncia i 15 convocati per le gare contro Turchia e Ungheria