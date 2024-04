STREPITOSO SLOUKAS! Il Panathinaikos zittisce tutti e pareggia la serie col Maccabi Tel-Aviv

Dopo una gara-1 a dir poco turbolenta tra Panathinaikos Atene e Maccabi Tel-Aviv per alcune scelte arbitrali e per alcune dichiarazioni di coach Ergin Ataman, questa sera è andato via tutto liscio per i greci, che hanno comandato (quasi) dall’inizio alla fine senza praticamente mai soffrire. Leader indiscusso dei Greens, Kostas Sloukas, il quale ha chiuso con 29 punti in meno di 30 minuti, guidando gli ellenici in ogni situazione, da vero fenomeno qual è.

In verità il Pana non aveva iniziato meravigliosamente la partita. Nel primo quarto hanno sofferto l’aggressività degli israeliani, privi però del loro miglior giocatore, Wade Baldwin IV. Nel secondo quarto hanno primo impattato e poi allungato, senza mai più lasciare la testa della contesa. Il Maccabi ha anche provato a rientrare in partita a cavallo tra la fine del terzo periodo e l’inizio del quarto, ma alla fine i padroni di casa hanno nuovamente allungato, portando a casa la gara con il risultato finale di 95 a 79. Ora la serie tra gli israeliani e il Panathinaikos è sull’1 a 1 e si va a Belgrado, visto che il Maccabi non può giocare a Tel-Aviv a causa del conflitto tra Israele e Hamas.

Panathinaikos: Sloukas 29, Papapetrou 15, Mitoglou 14, Lessort 11, Nunn 10.

Maccabi: Brown 18, Cleveland 12, Cohen 12, 11 Blatt.

QUI le stats del match.

Leggi anche: Jimmy Butler manda un messaggio ai Boston Celtics dopo la vittoria di Gara 2