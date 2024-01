EA7 Milano, Bortolani non ci sarà a Valencia ma torna un big e McGruder farà l’esordio

L’Olimpia EA7 Milano giocherà domani sera a Valencia con tante assenze, alle quali si aggiunge quella di Giordano Bortolani, bloccato da un sovraccarico muscolare che verrà rivalutato prima della gara di Pesaro di domenica.

Tornerà invece a disposizione Shavon Shields, ma non per più di una decina di minuti, mentre ci sarà l’esordio assoluto per Rodney McGruder dopo una settimana dal suo arrivo a Milano.

COACH ETTORE MESSINA

“Affrontiamo un Valencia in salute, che ultimamente ha giocato bene, anche partite che non l’hanno premiata con una vittoria, come quella contro il Panathinaikos e la sconfitta al supplementare di Madrid. Abbiamo bisogno di avere energia e continuità per ottenere quella vittoria in trasferta di cui abbiamo bisogno, sapendo che sarà difficile e che Valencia è un campo ostico. Purtroppo abbiamo ancora tante assenze. Ma negli ultimi giorni abbiamo lavorato bene e adesso speriamo che Shields, anche nei circa 10 minuti in cui contiamo di poterlo impiegare, e McGruder aiutino i compagni più utilizzati nelle ultime settimane portando un po’ di energia sui due lati del campo”.

Davvero un peccato l’assenza di Bortolani per l’EA7 Milano perché aveva dimostrato di essere in forma e di poter fare la differenza anche in EuroLega.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

