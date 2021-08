Summer League di Las Vegas: già rinviata una partita

Il primo appuntamento importante della stagione prenderà il via intorno alle ore 22 di oggi con la prima partita della NBA Summer League di Las Vegas. Qui saranno riunite tutte le prime scelte del Draft di qualche settimana fa.

A causa del protocollo anti-Covid però sono sorti i primi intoppi. Secondo quanto riportato da Shams Charania infatti, la NBA si è trovata costretta a rimandare la partita in programma tra gli Indiana Pacers e i Washington Wizards.

The NBA is postponing Pacers-Wizards Summer League game tonight in Las Vegas due to health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Sempre Charania ha dichiarato che il problema riguarderebbe in particolare la squadra di Washington e il “contact tracing”.

Due to ongoing contact tracing within the Wizards, the team does not have enough players to proceed with tonight’s game. https://t.co/jqmnXaZOQT

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2021