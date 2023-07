Summer League, Mannion perde quintetto e partita e delude in 16′ di utilizzo

Niccolò Mannion aveva iniziato molto bene in NBA Summer League con i Milwaukee Bucks ma è alla seconda partita di fila che va peggiorando, tant’è che questa notte ha persino perso il quintetto e ha segnato solamente 4 punti.

In 16 minuti di utilizzo, l’ex esterno della Virtus Bologna e dei Golden State Warriors ha tirato solamente 1/8 dal campo, di cui 0/6 dal campo, con 2/2 dalla linea della carità.

Speravamo che il ragazzo classe 2001 potesse migliorare i suoi numeri questa notte ma così non è stato e la sua squadra ha perso malamente contro i Brooklyn Nets 92 a 71, quindi di 21 punti.

L’esordio ci aveva fatto davvero ben sperare però purtroppo le ultime due gare hanno evidenziato alcune lacune al tiro dell’italo-americano e le statistiche sono lì a dimostrarlo.

Unica nota lieta della sua prestazione sono i 4 assist in 16 minuti. Questa è davvero l’unico aspetto positivo di una prestazione da dimenticare per un ragazzo che in cuor suo spera ancora di poter tornare a giocare in NBA dopo un anno da rookie e la firma con le VuNere.

Stiamo a vedere che prestazione sfornerà Nico Mannion in Summer League NBA nella prossima partita contro i Miami Heat.

