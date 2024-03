Isaiah Thomas torna in campo dopo quasi 2 anni: c’è la firma

Isaiah Thomas non ha mai nascosto la propria volontà di tornare a giocare stabilmente in NBA, anche nel corso degli ultimi 2 anni in cui è rimasto free agent. Al termine della stagione 2021-22, conclusa con la maglia degli Charlotte Hornets, IT non ha trovato squadra nonostante a più riprese alcuni rumors lo volevano in direzione Europa.

Ora, a quasi 2 anni dall’ultima partita NBA, Thomas ha trovato squadra in G-League ed ha firmato con i Salt Lake City Stars, affiliata degli Utah Jazz. Oggi la point guard due volte All Star ha da poco compiuto 35 anni e potrebbe ricevere una chiamata da qualche franchigia negli ultimi 2 mesi di stagione regolare. Bisognerà anche valutare le sue condizioni fisiche: nonostante per qualche anno sia stato una stella della NBA, Isaiah Thomas ha subito gravi infortuni, tra cui uno all’anca in particolare, che hanno fatto colare a picco la sua carriera.

In carriera IT vanta 14.5 punti di media in 550 partite con Sacramento, Phoenix, Boston, Cleveland, LA Lakers, Denver, Washington, New Orleans, Dallas e Charlotte.