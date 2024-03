I Miami Heat si rinforzano: arriva Patty Mills

I Miami Heat hanno deciso di puntare sull’usato sicuro in vista dei playoff: in Florida arriva Patty Mills, tagliato qualche giorno fa dagli Atlanta Hawks.

Patty Mills, playmaker australiano classe 1988, nella sua carriera NBA iniziata nella stagione 2009/10, ha vestito le maglie di Portland TrailBlazers, San Antonio Spurs, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks e si appresta quindi a mettersi al servizio della quinta franchigia della Lega, sperando di bissare il successo ottenuto nel 2014, quando vinse l’anello con gli Spurs.

Gli Heat occupano attualmente il settimo posto nella Eastern Conference con un record di 34 vittorie e 26 sconfitte.

At 35, Mills has played 95 career playoff games with the Blazers, Spurs and Nets. He played 19 games with the Hawks this season and now joins the Heat where he’ll be eligible for the postseason roster. https://t.co/vlkwBgTrnX

