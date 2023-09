Supercoppa 2023, le pagelle di Milano-Bologna: Belinelli SEMPITERNO, Shields domina ma non basta

La Virtus Bologna è riuscita a vincere la prima semifinale contro l’Olimpia Milano grazie a un ottimo Marco Belinelli e a una prestazione molto solida di Toko Shengelia.

Olimpia EA7 Milano

Stefano Tonut: 6. Gioca solo 12 minuti però dà il suo contributo quand’è in campo. A tendere ci si aspetta un minutaggio superiore per lui.

Nicolò Melli: 5,5. Non guarda praticamente mai il canestro. Spesso si trova a fare il regista della squadra ma Bologna è brava a toglierlo, per quanto può, dalla partita.

Giampaolo Ricci: 5,5. Una prestazione non di altissimo livello. Soffre particolarmente i lunghi virtussini.

Devon Hall: 5. Milano ha bisogno di un Hall diverso, di un leader, altrimenti rischia di ripetere una stagione simile a quella dello scorso anno in Europa.

Shavon Shields: 7,5. 26 punti in 26 minuti. Complessivamente è stato ancora una volta il giocatore più dominante nella lunga sfida tra Milano e Virtus ma il suo sforzo non ha regalato la finale ai biancorossi.

Alex Poythress: 5. In difesa è abbastanza molle e in attacco è poco incisivo. Ci si aspetta molto di più da uno del suo livello.

Giordano Bortolani: 7. La bella sorpresa di giornata per Milano. Il classe 2000 della “cantera” meneghina è stato molto prolifico nei 14 minuti in campo, autore di 12 punti. Continua così Giordano!

Kevin Pangos: 4,5. A tratti deleterio. 1/5 dal campo e solo 1 assist. Il canadese è chiamato a una stagione di riscatto dopo un’annata deludente nel 2022-2023.

Nikola Mirotic: 6,5. Più che sufficiente l’esordio ufficiale in Italia per l’ispano-montenegrino. Certo, quell’1/7 dall’arco pesa tantissimo sul voto finale.

Johannes Voigtmann: 5. Non è sicuramente stato il lungo dominante del finale della passata stagione o del mondiale, ma avrà tempo e modo per rifarsi.

All. Ettore Messina: 5. Non è facile giocare subito una partita che vale una finale con mezzo roster impegnato ai Mondiale fino a pochi giorni prima ma si sa che è così la Supercoppa. In più questa non è una scusante perché anche Bologna aveva tanti nazionali e il coach, Luca Banchi. è arrivato meno di una settimana fa, dopo l’esonero di Sergio Scariolo. Oggi è stato tradito da alcune sue punte di diamante, Pangos e Poythress su tutti.

Virtus Segafredo Bologna

Marco Belinelli: 7,5. MVP dei suoi e autore della bomba che ha deciso le sorti del match. Bravissimo a fatturare tantissimo dalla lunetta: 3 falli subiti e 9/11 dalla linea della carità.

Jaleen Smith: 6,5. Fatica tantissimo dalla lunga distanza ma è presente per tutto il match. Buona gara per l’ex ALBA Berlino.

Daniel Hackett: 5. Partita complicata per l’italiano, che fatica a mettersi in ritmo al tiro e smazza pochi assist.

Jordan Mickey: 7. Mette spesso e volentieri in difficoltà i lunghi avversari e raggiunge la doppia cifra di punti. Buona gara per l’ex Zenit.

Achille Polonara: 5,5. Achille è letteralmente arrivato l’altro ieri e deve imparare a conoscere compagni e meccanismi però non ha poi fatto malissimo oggi dopo un Mondiale sottotono.

Alessandro Pajola: 6+. Senza infamia e senza lode. Una penetrazione degna di nota e 4 assist.

Tornik’e Shengelia: 7. Il georgiano sbaglia diverse conclusioni semplici ma comunque ha messo 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist a referto, risultando il migliore nelle ultime 2 cifre statistiche e il secondo migliore per punti realizzati delle VuNere.

Bryant Dunston: 5. Ci si accorge veramente poco della sua presenza in campo. Può fare nettamente meglio.

Awudu Abass: 7. Grande presenza mentale e fisica per Abi, che viene da 2 anni terribili a causa degli infortuni. Una bellissima notizia per coach Banchi.

Isaïa Cordinier: 6. Fa il suo senza strafare. Una prestazione sufficiente, nulla più.

All. Luca Banchi: 6,5. Naturalmente non è semplice gestire e allenare una squadra 3 giorni dopo averla conosciuta ma oggi ce l’ha fatta in maniera più che dignitosa, decidendo di puntare su giocatori esperti come Beli e Shengelia e di rilanciare Abass, che sarà importantissimo per la Virtus in quest’annata.

Immagina in evidenza: Virtus Bologna