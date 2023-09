Supercoppa 2023: il rush finale premia la Virtus, Milano battuta

Olimpia Milano – Virtus Bologna 73-78

(12-14; 20-20; 21-25; 20-19)

E’ la Virtus Bologna la prima finalista della Supercoppa italiana, che vince una partita tirata contro Milano. Dopo una partenza a rilento e due parziali importanti (uno per parte) nel primo tempo, la Virtus gira il match a suo favore nel terzo periodo, prima che Shields e Mirotic riaprano i conti nel finale. Nel testa a testa del quarto periodo, i bianconeri sono più concreti nel momento decisivo e portano a casa la vittoria.

Partenza a rallentatore, con gli attacchi molto bloccati e ricorrenti a soluzioni individuali, e perfino quando il raggio di azioni si espande oltre l’arco, arrivano risultati altalenanti per ambo le formazioni. L’equilibrio permane per tutto il periodo che termina 12-14. Il botta e risposta prosegue nel secondo periodo, ma stavolta le compagini giocano in maniera più fluida con gli spazi che si aprono e il 18-23 costringe Messina al primo timeout. I biancorossi si scuotono e rispondono con un 10-0 di parziale con Shields che cresce esponenzialmente nel lanciare i suoi fino al +7 (32-25): le V nere rispondono con un controparziale che Hackett finalizza al meglio con la tripla del sorpasso per il 32-34 all’intervallo.

La Virtus preserva il vantaggio anche alla ripresa del gioco: i viaggi in lunetta e l’incisività di Mickey valgono il 42-50 per il nuovo timeout milanese. Shields da solo non basta per risollevare le sorti dei meneghini, con Smith che piazza un paio di zampate per il 53-59 prima degli ultimi 10′. Shields e Shengelia aprono le danze per il rush finale di gara, con il divario racchiuso in un solo possesso per quasi tutto l’arco della frazione: con Mirotic e Shengelia come perni centrali dei rispettivi attacchi, le compagini si trascinano in perfetto equilibrio per un finale di fuoco. Nei due minuti topici però, è la Virtus a dimostrare maggior cinismo e concretezza, con i ragazzi di Banchi che siglano un 7-0 che chiude i giochi. Finisce 73-78.

MILANO: Poythress 4, Bortolani 12, Pangos 2, Miccoli NE, Tonut 5, Melli 2, Ricci 4, Hall, Caruso NE, Shields 26, Mirotic 15, Voigtmann 3

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 5, Belinelli 15, Pajola 4, Smith 9, Mascolo NE, Cacok, Shengelia 13, Hackett 5, Mickey 13, Polonara 4, Dunston, Abass 10

