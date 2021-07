Team USA, ecco i sostituti di Beal e Love per le Olimpiadi di Tokyo

Nelle scorse ore si era parlato di Tobias Harris e Christian Wood come possibili sostituti di Bradley Beal, positivo al Covid-19, e Kevin Love per le Olimpiadi di Tokyo. Invece alla fine la scelta di Team USA è ricaduta su nomi decisamente meno altisonanti. Al servizio di Gregg Popovich ci saranno infatti JaVale McGee e Keldon Johnson.

McGee seguirà così le orme della madre, Pamela, a suo tempo una olimpionica con Team USA femminile. Nell’ultima stagione il centro ha giocato con Cleveland e Denver, collezionando 46 presenze con 7.3 punti e 5.2 rimbalzi di media.

Johnson conosce molto bene Popovich, suo allenatore a San Antonio, ed avrà un’occasione olimpica dopo una stagione da 12.8 punti e 6.0 rimbalzi di media negli Spurs.

Team USA’s replacements for Bradley Beal and Kevin Love for the Olympics: Keldon Johnson and JaVale McGee. Johnson had an impressive camp. McGee is a three-time NBA champ. https://t.co/2u8Oe5RMu0

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2021