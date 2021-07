Team USA, non solo Bradley Beal: sono due i giocatori da rimpiazzare

Manca praticamente una settimana alle Olimpiadi di Tokyo e Team USA si trova in una situazione di grave emergenza. La squadra americana, favorita per la medaglia d’oro, dovrà infatti sostituire in breve tempo, prima della partenza per il Giappone, due giocatori: Bradley Beal e Kevin Love.

Beal ha il Covid-19 e per questo motivo aveva già dato forfait ieri, rinunciando alle Olimpiadi dopo essere stato uno dei migliori nelle prime amichevoli. L’estromissione di Love è invece una novità. La sua iniziale convocazione aveva generato qualche polemica visto che il giocatore dei Cavaliers non aveva particolarmente brillato negli ultimi due anni, condizionato da tanti infortuni tra i quali uno molto serio al polpaccio. Proprio quest’ultimo e il corretto riposo per recuperare sarebbero alla base della rinuncia di Love. In più anche Jerami Grant è al momento out per i protocolli anti-Covid, anche se non è risultato positivo: la sua presenza a Tokyo non è per ora in dubbio.

Tra i tanti nomi che Team USA starebbe vagliando per sostituire i due assenti ci sarebbero quelli di Tobias Harris e Christian Wood. Entrambi sono reduci da una stagione molto positiva, rispettivamente a Philadelphia e Houston. Trae Young invece, con un criptico tweet, sembra essersi chiamato fuori.