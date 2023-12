Team USA giocherà 2 gare a Londra prima di Parigi 2024: affronterà anche una Nazionale africana

Team USA ha annunciato che la Nazionale maschile di pallacanestro USA giocherà un paio di partite a Londra nell’ambito dell’USA Basketball Showcase 2024 e in preparazione ai Giochi Olimpici estivi del 2024.

L’USA Basketball Showcase prevede una serie di partite che aiutano le squadre nazionali di USA Basketball a prepararsi per le competizioni più importanti, tra cui la FIBA World Cup e i Giochi Olimpici estivi.

Ospitati in collaborazione con USA Basketball e TEG, gli Stati Uniti affronteranno il Sud Sudan il 20 luglio e la Germania, campione del Mondo in carica, il 22 luglio alla O2 Arena di Londra. La trasferta segnerà la prima visita di Team USA a Londra dopo la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2012.

I biglietti per entrambe le gare saranno in vendita dalle 13.00 GMT/8.00 E.T. di venerdì 15 dicembre su www.usab.com/tickets.

“Davvero una grande opportunità giocare contro gli Stati Uniti prima delle Olimpiadi”, ha dichiarato l’allenatore della Germania Gordon Herbert. “Una messa a punto finale per affrontare probabilmente la favorita per i Giochi Olimpici. È un ottimo metro di misura per noi. La partita si gioca in un luogo fantastico. È sempre una grande sfida per noi giocare contro gli Stati Uniti”.

