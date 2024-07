Team USA, Steve Kerr CRITICA PESANTEMENTE la prestazione dei suoi contro la Germania

L’allenatore di Team USA, Steve Kerr, è andato vicino, come mai quest’estate, a rimproverare i suoi giocatori mercoledì per quella che ha tardivamente descritto come una cattiva prestazione nella vittoria di lunedì contro la Germania.

“Non mi è proprio piaciuto il nostro ritmo l’altro giorno contro la Germania: stavamo camminando con la palla in mano. Il video era difficile da guardare”, ha detto Steve Kerr sulla vittoria di Team USA contro la Germania.

Gli americani hanno battuto la Germania 92 a 88 a Londra, chiudendo la stagione delle esibizioni sul 5-0. LeBron James è sembrato salvare Team USA con 11 dei suoi 20 punti negli ultimi 3:57 di gioco. Tutto questo dopo aver iniziato la partita con due schiacciate che sfidano l’età e la gravità. E che, in quel momento, sembravano poter dare il tono alla serata.

Ma i tedeschi hanno messo a segno 13 tiri da tre e hanno martellato gli Stati Uniti sul vetro offensivo – la ricetta di base che la maggior parte delle squadre usa per battere gli americani – e Kerr ha ritenuto che, tra l’inizio veloce e il finale furioso di James, la sua squadra di stelle NBA fosse troppo lenta e deliberata nel portare la palla in campo e nell’avviare l’attacco.

