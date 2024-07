I Trapani Shark stanno continuando a lavorare sugli stranieri da inserire a roster e l’ultimo nome è quello di Kenan Kamenjas, centro bosniaco di 24 anni e alto 207 centimetri, che dal 2023 gioca nel Budcnost.

Kamenjas ha avuto dei buonissimi numeri in EuroCup lo scorso anno: 10.3 punti di media a partita con 6.0 rimbalzi e 2.2 assist in appena 19.3 minuti, il tutto tirando con il 64.7% dal campo (senza mai prendere conclusioni da dietro l’arco).

Naturalmente il bosniaco non verrebbe per fare il titolare ma bensì il cambio di Chris Horton, già confermato nel roster dei siciliani per la stagione 2024-2025.

Questo è chiaramente un nome di Jasmin Repesa, il quale ha una grandissima conoscenza dei giocatori dell’Est Europa, un po’ come quando portò a Pesaro Marko Filipovity, ungherese che ben fece con la maglia dei marchigiani a suo tempo.

Ricordiamo che però il sogno di mercato è Matt Thomas, guardia classe 1994 che quest’anno ha giocato all’ALBA Berlino insieme a Matteo Spagnolo e Gabriele Procida in EuroLega.

La trattativa naturalmente non è semplice ma potrebbe essere davvero un gran colpo di mercato per i siciliani. Stiamo a vedere se riusciranno a metterlo a segno oppure dovranno puntare su un altro giocatore e se i Trapani Shark firmeranno anche Kenan Kamenjas.

Fonte: Giornale di Sicilia

