Kevin Durant, importanti aggiornamenti in vista dell’esordio olimpico

Team USA non è ancora sicuro della presenza di Kevin Durant per la prima partita delle Olimpiadi di Parigi, sabato contro la Serbia di Jokic. La star dei Phoenix Suns si è infortunata al polpaccio in uno dei primi allenamenti con la Nazionale, saltando poi tutte e 5 le amichevoli. Sembrava che potesse rientrare a Londra, contro il Sud Sudan oppure contro la Germania, ma lo staff USA ha deciso di procedere con cautela.

Secondo Brian Windhorst, che ha parlato con Rich Kleiman, agente del giocatore, Durant avrebbe potuto giocare in una delle ultime due amichevoli. Steve Kerr ha però preferito tenerlo fuori e lo staff avrebbe deciso che, prima dell’esordio alle Olimpiadi di quest’anno, KD dovrà svolgere due allenamenti completi e una partitella interna. Oggi il giocatore si è allenato, tutto dipenderà dai prossimi giorni. Stando a quanto scritto da Windhorst, che ieri si era detto abbastanza pessimista per una presenza di Kevin Durant nella partita di sabato, ci sarà una “grande collaborazione” per stimare quando il due volte MVP delle Finals potrà rientrare. D’altronde proprio Kerr era l’allenatore dei Golden State Warriors che decisero di rischiare Durant nelle Finals 2019, portandolo a infortunarsi al tendine d’Achille.

Per gli USA, che comunque partono favoriti, sarebbe importantissimo avere KD che è stato il top scorer di tutte le precedenti tre Olimpiadi, concluse con la medaglia d’oro della sua squadra.