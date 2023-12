Prima della partita di questa notte contro i Portland Trail Blazers, la stella dei Golden State Warriors, Steph Curry, segnava almeno una tripla in NBA da 268 partite di fila. Nel match, però, Curry non è riuscito a segnare neanche un tiro dalla lunga distanza e la striscia si è interrotta improvvisamente.

Ma non per mancanza di tentativi. Curry ha giocato 31 minuti e ha tentato 8 tiri da dietro l’arco. Non era proprio la sua serata, come dimostra la sua prestazione da 7 punti e 8 assist. Ha registrato una rubata e una stoppata, ma nel complesso è stata una serata da dimenticare per il più grande tiratore di tutti i tempi.

L’ultima volta che Steph Curry non ha realizzato un tiro da tre punti era l’8 novembre 2018 contro i Milwaukee Bucks. In quella partita ha fatto 0 su 4 da oltre l’arco, finendo con 10 punti e facendo cadere gli Warriors per 134 a 111.

Fortunatamente per Curry, però, questa volta è stato un po’ diverso. A differenza della partita con i Bucks, i californiani hanno battuto i Blazers per 118 a 114. Anche se non è stato facile e sembrava che Portland potesse forzare i tempi supplementari, la squadra ha tenuto duro e ha portato a casa la vittoria.

