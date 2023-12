Dillon Brooks è stato espulso per aver esagerato con il flopping

Dillon Brooks è riuscito a farsi espellere nel modo più da Dillon Brooks possibile. Brooks e gli Houston Rockets hanno perso contro i Milwaukee Bucks domenica notte con il punteggio finale di 128 a 119. A meno di un minuto dalla fine del quarto quarto e a partita già decisa, Brooks ha esagerato un contatto con Khris Middleton di Milwaukee mentre inseguiva una palla vagante fuori dal campo. L’ufficiale di gara Suyash Mehta non ci ha creduto affatto e ha punito Brooks con una violazione di flopping (con conseguente fallo tecnico).

Questo ha fatto arrabbiare Dillon The Villain, che ha iniziato a discutere con Mehta per la chiamata. Mehta ha risposto sanzionando Brooks con un secondo fallo tecnico, espellendolo dalla partita (anche se solo per i 38,9 secondi rimasti).

Ecco il video (che ha portato anche all’espulsione dell’allenatore dei Rockets, Ime Udoka):

Dillon Brooks and Ime Udoka are ejected!!!!! pic.twitter.com/uyvUVh3Hn5 — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) December 18, 2023

What led to the Brooks ejection: https://t.co/caHqTabs4S pic.twitter.com/pTDaCfS4A1 — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) December 18, 2023

Brooks potrebbe sostenere di aver subito legittimamente un fallo, ma ha sicuramente esagerato un po’. Per un giocatore che è conosciuto come un grande cascatore fin dai tempi del college, si è trattata della classica situazione dove ha gridato al lupo senza valido motivo.

Almeno Brooks questa questa è stato espulso in una partita che contava per davvero, non in una partita di preseason come l’ultima volta.

