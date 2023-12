Com’è andato il ritorno in campo di Billy Baron dopo quasi 6 mesi di assenza?

Questo pomeriggio a Masnago ha fatto l’esordio stagionale Billy Baron con la maglia dell’Olimpia EA7 Milano dopo quasi 6 mesi di assenza dai campi da basket. Naturalmente non è semplice tornare e fare la differenza e infatti non è stata una prestazione memorabile per l’americano ex Stella Rossa Belgrado, ma andiamo a vedere nel dettaglio come si è comportato.

In totale è stato sul parquet 8 minuti e si è preso 3 conclusioni, senza però fare canestro poiché le ha sbagliate tutte e 3. Per quanto riguarda le altre statistiche, niente da segnalare a parte una palla recuperata. Ha chiuso con un -2 di valutazione, peggiore di squadra insieme ad Alex Poythress e Diego Flaccadori, e un +/- di 3.

Ripetiamo che non è valutabile dopo questi 8 minuti perché ha bisogno di tempo per ritrovare il ritmo gara. Non è per nulla semplice tornare e fare la differenza, come abbiamo scritto sopra, specialmente se la tua squadra è in emergenza e non sta giocando una pallacanestro meravigliosa.

Per oggi l’importante era tornare in campo e Billy Baron l’ha fatto. Per oggi i tifosi delle Scarpette Rosse posso accontentarsi di questo. Da settimana prossima gli si potrà chiedere molto di più.

Immagine in evidenza: Olimpia Milano

