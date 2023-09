Terremoto a Cantù, esonerato Meo Sacchetti

Incredibile ribaltone a Cantù a pochi giorni dall’inizio del campionato: esonerato Meo Sacchetti.

L’ex allenatore dell’Italbasket è stato sollevato dall’incarico, come si legge in una nota ufficiale del club. Al suo posto promosso Devis Cagnardi, arrivato in estate per fungere da vice dopo l’esperienza da head coach con Agrigento. La società canturina ha indetto una conferenza stampa per domattina alle 11, probabile che la dirigenza spiegherà le motivazioni dell’esonero e presenti ufficialmente Cagnardi.

Le voci di un divorzio da Sacchetti si rincorrevano già dalla giornata di ieri a Cantù. Alla base della separazione una pre-season non convincente, con l’eliminazione agli ottavi della Supercoppa, e divergenze sul mercato in entrata. D’altro canto già dal finale della scorsa stagione l’ex tecnico di Cremona e Sassari era stato messo fortemente in discussione dalla piazza canturina.