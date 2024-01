Terrence Roderick PAZZESCO in Serie B! Rieti asfalta Piombino grazie all’americano

Terrence Roderick ha firmato a inizio dicembre a Rieti in Serie B e questa sera ha spiegato perché i laziali hanno fatto di tutto per mettere sotto contratto l’ex Forlì, Napoli e Agropoli.

Ricordiamo che in Serie B non è possibile concedere visti lavorativi ai giocatori americani ma Terrence Roderick sta giocando in Serie B perché ha ottenuto un visto di studio, essendo voluto tornare in Italia per migliorare il suo italiano, come detto da lui stesso il giorno della presentazione a Rieti.

L’americano, che ha dominato in Serie A2 ovunque è stato o quasi, sa ancora fare la differenza, soprattutto se parliamo di una categoria in meno. Roderick è stato l’MVP del match contro Piombino con 36 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, quindi tripla doppia da oltre 35 punti sfiorata.

Quella di oggi pomeriggio non è stata la prima gara in assoluto dello statunitense in Serie B perché aveva già affrontato Crema e la Bakery Piacenza. Dopo due successi con 10 e 23 punti a referto, questa sera ha continuato a migliorarsi e ha messo a referto il suo season-high. Siamo però abbastanza certi che sentiremo ancora parlare di Terrence Roderick in Serie B.

Immagine in evidenza: NPC Rieti

