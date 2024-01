La RIVOLTA dell’EX! Hervey regala il successo a Reggio Emilia contro la Virtus Bologna

UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna 72-66

(17-16; 18-13; 12-21; 23-13)

La UNAHOTELS Reggio Emilia ha vinto una bella partita contro una Virtus Bologna che si è spenta nel quarto periodo e non è riuscita a portare a casa il successo. Ormai i biancorossi sono una certezza per questo campionato e questa sera l’hanno dimostrato ancora una volta di più contro quella che finora si è dimostrata la seconda miglior squadra di tutta l’EuroLega.

1° tempo

Il primo periodo è particolarmente equilibrato ma non entusiasmante, nonostante il buon inizio delle VuNere. Alla prima pausa obbligatoria siamo sul +1 per i padroni di casa al PalaBigi, grazie alla tripla di uno dei tantissimi ex di serata, Kevin Hervey.

Nel secondo periodo l’UNAHOTELS continua come ha chiuso la prima frazione di gioco e Langston Galloway firma il +7 con un tiro dalla lunga distanza a 2 minuti e 49 dalla fine del primo tempo. Galloway è in gas e, qualche secondo più tardi, sempre grazie a una tripla, dà il massimo vantaggio ai suoi, +10. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di perdere questo match e piazzano un parziale finale di 6 a 2 e chiudono sotto di 6, 35 a 29 per Reggio Emilia.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi i reggiani provano a scappare subito con Mouhamed Faye ma Lundberg è caldo e al giro di boa del periodo segna i liberi del 43 pari e pochi secondi dopo la tripla del sorpasso sul 46 a 45. Abass torna in campo e si sente con la sua qualità offensiva principale: il tiro da dietro l’arco. L’italiano mette un paio di bombe dopo un’ottima circolazione di palla degli ospiti e, al suono della terza sirena, siamo sul +4 per i bianconeri, 53 a 49.

Il quarto quarto è molto bello e lo si capisce sin da subito. Bologna cerca di allungare per evitare di portare Reggio Emilia punto a punto nel finale ma la UNAHOTELS ha altri piani, specialmente l’ex Kevin Hervey. La difesa biancorossa sale di livello e l’americano ex Virtus Bologna e UNICS Kazan inizia a martellare da tre punti fino al +7 Reggiana a 3′ dalla fine. Negli ultimi 180 secondi si segna pochissimo e questo fa gioco a Reggio Emilia che portano a casa il successo contro la Virtus Bologna e consolida il proprio piazzamento playoff. 72 a 66 il punteggio finale per i padroni di casa.

Reggio Emilia: Weber 13, Camara NE, Cipolla NE, Hervey 24+12R, Galloway 13, Faye 3, Smith 4, Uglietti 0, Atkins 6, Vitali 9, Grant 0, Chillo 0. All. Dimitris Priftis

Virtus Bologna: Lundberg 20, Pajola 9, Mascolo 0, Lomazs 1, Shengelia 7, Hackett 6, Menalo NE, Polonara 0, Zizic 3, Dunston 1+13R, Abass 12, Cordinier 7. All. Luca Banchi.

