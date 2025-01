Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Thomas Heurtel è pronto a fare il suo ritorno al Barcelona. Il playmaker francese prenderà il posto di Raul Neto, con un contratto che lo legherà al club catalano fino alla fine della stagione.

Heurtel, che quest’anno ha militato nei Shenzhen Leopards in Cina, ha mostrato prestazioni di alto livello. Nei 10 incontri disputati nella Chinese Basketball Association, il giocatore ha registrato una media impressionante di 18,2 punti e 8,5 assist a partita. Numeri che confermano il suo ruolo di leader offensivo e la sua capacità di gestire il gioco.

Non è la prima volta che Heurtel veste i colori blaugrana: il playmaker francese ha infatti già militato nel Barcellona dal 2017 al 2021, lasciando un segno indelebile con le sue doti tecniche e il suo talento creativo. Durante quella parentesi, Heurtel si era affermato come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo a livello europeo.

Il ritorno di Thomas Heurtel arriva in un momento delicato per il Barcelona, che deve affrontare l’infortunio di Nico Laprovittola e la deludente esperienza con Raul Neto, il cui impatto è stato ben al di sotto delle aspettative. Il club spagnolo ha quindi deciso di puntare su un volto noto, capace di portare esperienza e qualità immediata alla squadra.

Nel corso della sua carriera in EuroLeague, Heurtel ha mantenuto medie di 9,6 punti e 5,3 assist a partita, dimostrando di essere un playmaker affidabile e versatile. Il suo ritorno potrebbe rappresentare la svolta necessaria per il Barcellona, che punta a consolidare la propria posizione nelle competizioni europee e a mantenere alta la competitività in campionato.

